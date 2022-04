Schützen in Jüchen : Dreifach-Veranstaltung für die Jüchener Schützen

Thomas Lindgens ist Präsident des BSHV Jüchen. Foto: Marc Lonyai

Jüchen In der Zweifach-Sporthalle an der Stadionstraße stehen das Königsschießen des Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen sowie zwei Generalversammlungen an. Was auf der Tagesordnung steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstag nach dem Osterfest, 23. April, startet der Bürgerschützen- und Heimatverein (BSHV) Jüchen in seine „heiße Phase“ vor dem Schützenfest vom 27. bis zum 31. Mai. Eröffnet wird sie mit einer Dreifach-Veranstaltung in der Zweifach-Sporthalle an der Stadionstraße. In Zusammenarbeit mit der Stadt verwandelt sich die Sport- in eine Festhalle mit integriertem Schießstand. „Zum sechsten Mal sind wir hier zu Gast – die Gesamt-Anlage hat sich bestens bewährt,“ erklärt Präsident Thomas Lindgens.

Auf eine Seniorenfeier verzichten die Schützen in diesem Jahr bewusst: „Wir tragen damit der noch angespannten Pandemie-Lage Rechnung, die vor allem die älteren Menschen in unserer Stadt immer noch stark verunsichert“, erläutert Vize-Präsident Rolf Erke. Bereits um 12 Uhr startet am Samstag auf dem Schießstand das Königsschießen. „Wir hatten Meldungen von 40 Mannschaften aus 33 Schützenzügen – deshalb der frühe Start des Schießens,“ erläutert Regiments-Schießwart Roland Weyer. Sie alle wetteifern um die meisten Ringe – eine logistische Herausforderung für das Schieß-Team.

Die Generalversammlung gibt es in diesem Jahr im Doppelpack. Um 18 Uhr startet die ordentliche Generalversammlung 2021, daran schließt sich die ordentliche Generalversammlung 2022 an. Die Finanzen werden eine wichtige Rolle spielen. Dazu gibt es Anträge für die Festlegung des Mitgliedsbeitrages und auf eine Ehrenmitgliedschaft.

Zudem werden die amtlichen Regimentsbefehle an die Zugführer ausgegeben, die Einzelheiten zum Schützenfest für die Schützen enthalten. Zum Ende der Generalversammlung 2022 wird dann das Ergebnis des Schießwettbewerbs bekannt gegeben und der Kronprinz proklamiert. Diesen Programmpunkt geht der Präsident ganz gelassen an, denn: „Für dieses und die nächsten Jahre haben wir Kandidaten für das höchste Amt, das der BSHV zu vergeben hat.“ Den Abschluss des Tages bildet ein gemütlicher Teil mit der Jägerkapelle Hochneukirch.

(NGZ)