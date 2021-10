Diskussion im Jüchener Planungsausschuss : Kita-Bau an Stadionstraße – Politiker pochen auf Erhalt der Bäume

Jüchen Beim Bau der neuen Kindertagesstätte an der Stadionstraße sollen möglichst viele der alten Bäume dort erhalten werden. Das sicherte die Stadtverwaltung auf Nachfragen aus FWG und SPD zu. Was dort sonst zum Schutz der Natur getan werden soll.

Drei Standorte hatte die Stadt auf ihre Eignung prüfen lassen. Der Rat stimmte dem Bau auf einer Freifläche neben der Zweifach-Turnhalle an der Stadionstraße zu, auf der ein zweietagiges Gebäude geplant ist. „Auf dem Areal stehen 13 alte Bäume, wie viele davon müssen weichen und wie viele werden erhalten?“, hakte Paul Quack von der Freien Wählergemeinschaft im Ausschuss nach. Seine Bestandsaufnahme: „Eine Eiche, drei Hainbuchen, zwei Kiefern, sechs Ahorn und eine Robinie“ hatte er vorgefunden. Der FWG-Politiker merkte zudem an, dass der Grünzug eine Ausgleichsfläche für den Bau der Turnhalle nebenan gewesen sei, und nun erneut ein ökologischer Ausgleich nötig werde. „Die Grünfläche hat Parkcharakter“, erklärt Quack. Wie er merkte auch SPD-Fraktionschef Hans-Josef Schneider an, dass der Erhalt von Bäumen auch für die Kita wichtig sei, weil sie etwa Schatten spenden. „Wir wollen so viele der Bäume erhalten wie möglich“, sicherte Bürgermeister Harald Zillikens zu, auch werde es eine Ausgleichsmaßnahme geben.