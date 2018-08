Jüchen: Der neue Asiagarten von Schloss Dyck wird Teil der Licht-Show

Jüchen-Dyck Ab dem 7. September werden das Schloss Dyck und der Park wieder illuminiert. Zum ersten Mal wird die Licht-Schau auch auf den neuen Asiagarten ausgedehnt.

Vom 7. bis 16. September werden Park und und Schloss Dyck wieder illuminiert. Insgesamt 13 Spielorte entführen die Besucher: in den geheimnisvollen „Wunderwald“, den Daniel Kurniczak mit seiner phantasievollen Musik- und Lichtshow zaubert, oder in eine von Jaroslaw Joachim Slugocki mit ultravioletten, von Baum zu Baum gespannten Saiten modern gestaltete Architektur. Es geht auf die Pusteblumen-Wiese von Olivia d‘Aboville oder in das Konzert, das Kurt Laurenz Theinerts mit seinem visuellen Klavier gibt und in dem er die drei Fassaden des Stallhofs einbindet. Magisch wird es, wenn Davide `Askere` Carioni den Drachen zum Leben erweckt. Zum ersten Mal wird auch der neue, in diesem Frühjah eröffnete Asiagarten in die Licht-Installationen integriert.