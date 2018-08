Jüchen: Polizei nach Schüssen auf Mülltonne zum Bahnhof gerufen

Polizei zum Bahnhof Hochneukirch gerufen : Jugendliche schießen auf Mülltonne

Jüchen Am Mittwochabend hat eine Gruppe von Jugendlichen am Bahnhof Jüchen-Hochneukirch für eine Polizeieinsatz gesorgt. Laut Zeugenaussagen schossen die Männer auf eine Mülltonne und hielten einen Schlagstock in der Hand.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei stellte die beschriebenen Personen gegen 22 Uhr im Bereich der Rathausstraße. Einer der Verdächtigen versuchte auf einem Fahrrad zu flüchten. Ein Polizist bekam ihn zu fassen. Als ihm Handschellen angelegt werden sollten, um einen weiteren Fluchtversuch zu verhindern, ließ der 19-Jährige eine schwarze Pistole fallen. In seiner Bauchtasche fanden die Beamten zwei Gaskartuschen und ein Tütchen mit Metallkugeln.

Bei seinen Begleitern (15, 16 und 17 Jahre alt) fand die Polizei ein Einhandmesser, einen Teleskopschlagstock und eine Softairpistole. Die aufgefundenen Waffen samt Zubehör stellten die Polizisten sicher.



Für das Quartett war der Abend beendet. Die Minderjährigen wurden in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei leitete straf- und ordnungsrechtliche Ermittlungsverfahren gegen die jungen Männer aus Jüchen und Mönchengladbach ein.

(seeg)