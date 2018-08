Jüchen: Kreisangehörige Kommunen haben Stimmrecht in der Organisation "Zukunftsregion Rheinisches Revier"

Jüchen lehnt zusätzlichen Beitritt in Strukturwandelverband ab

Jüchen/Mönchengladbach Jüchens Bürgermeister betont, dass die kreisangehörigen Kommunen Stimmrecht in der Organisation „Zukunftsregion Rheinisches Revier“ haben.

Die Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR), die bis vor kurzem als Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR) firmierte, ist ein Zusammenschluss aus Kreisen, Industrie- und Handelskammervertretungen, Handwerkskammern, RWE und der Industriegewerkschaft BCE. Die Stadt Mönchengladbach ist der Zukunftsagentur jetzt ausdrücklich beigetreten, obwohl sie, ebenso wie Jüchen, Titz und Erkelenz bereits als Mitglied im Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaften in Kooperation mit der Zukunftsagentur steht. Der Mönchengladbacher Initiative möchte Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens aber nicht folgen, wie er auf Redaktionsnachfrage betont.

Er habe zwar an den vorbereitenden Gesprächen mit dem Gladbacher Stadtdirektor Gregor Bonin und Michael Kreuzberg, Landrat des Rhein-Erft-Kreises und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR), zu den Beitrittsverhandlungen teilgenommen. „Ziel war es, den Zweckverband Tagebaunachfolge(n)landschaften Garzweiler als Mitglied in die Gesellschafterversammlung der ZRR GmbH aufzunehmen“, berichtet Zillikens. Er sagt aber auch: „Da die kreisangehörigen Städte der Kreise Düren, Euskirchen, Heinsberg, Rhein-Erft Kreis und Rhein-Kreis Neuss dort bereits durch die Kreise vertreten werden, kommt eine Mitgliedschaft einzelner Kommunen nicht in Betracht.“ Die Vertreter des Rhein-Kreises Neuss seien Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, MdL Rainer Thiel und Wolfgang Wappenschmidt (CDU-Politiker und Kreisbauernschaft). Außerdem sei dem Zweckverband Tegebaufolge(n)landschaften ohnehin genauso wie den beiden anderen Tagebauumfeldinitiativen (terra nova und Indeland) ein fester Sitz im operativen Arbeitskreis im ZRR schon das Stimmrecht zugesichert worden, verdeutlicht der Jüchener Bürgermeister.