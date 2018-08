Lüttenglehn: Rochus-Schützenfest am 11. und 12. August

Lüttenglehn König Jakob Dahmen und seine Familie führen das Rochs-Schützenfest in Lüttenglehn an.

Groß gefeiert wird am Wochenende in Lüttenglehn, wenn am Samstag, 12 Uhr, das Rochus-Schützenfest mit dem Anschießen an der Rochuskapelle eröffnet wird. Allen voran feiert das Königspaar Jakob und Monika Dahmen samt Familie mit der Dorfgemeinschaft. Jakob und Monika Damen sind waschechte Lüttenglehner. Beide leben seit ihrer Geburt in dem Ortsteil.