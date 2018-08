Neusser Autor Hajo Conrad legt sein zweites Buch vor

Neuss Unter dem Pseudonym Lion Cordan hat Werbefachmann Hajo Conrad die Geschichte des naiven Tagträumers Fabian veröffentlicht.

Als Schriftsteller ist Hajo Conrad kein Anfänger, und schon gar nicht als Geschichtenerzähler. „Als meine Söhne sechs und acht Jahre alt waren, habe ich ihnen wilde Fantasiegeschichten erzählt, von Dinosauriern und fremden Welten“, erzählt der in Düsseldorf geborene Autor. Aus diesen Geschichten hat er im Laufe vieler Jahre den Fantasy-Roman „Evol: Gottesschatten“ gestrickt, den er 2012 unter dem Pseudonym Lion Cordan („Mein Sternzeichen, plus die Umstellung meines Nachnamens“) veröffentlichte. „Zu anspruchsvoll, lautete die Kritik einiger Leser“, gesteht Conrad, der nach seinem Kommunikations-Studium in den 1980er Jahren in Neuss gemeinsam mit Monika Zippel eine Werbeagentur gründete.

Also musste sein Zweitwerk „lesefreundlicher“ werden. Während er tagsüber als kreativer Kopf der Agentur in der Breitgasse Designs und Slogans für Unternehmen und Marken erdachte, bastelte er nachts an seinem zwar ebenfalls „fantasievollen“, gleichzeitig aber auch realitätsnahen Episoden-Roman, der von „kuriosen Erlebnissen“ in seiner Kindheit und Jugend erzählt, inklusive „Todessituationen und Wundern“. „Viele Leute, die hörten, was mir alles passiert war, konnten es nicht glauben und haben mir geraten, alles aufzuschreiben“, berichtet Conrad. Da wären etwa das Zähne abschleifen zum besseren Trompetenspiel, die beiden Schüler, die Titelheld Fabian beinahe auf dem Gewissen hatte oder der 43,7-Grad-Fieberrausch nach dem Tod der geliebten Katze „Muschi“.