Jüchen: Fürs Kabarettprogramm der Gemeinde gibt es noch Karten

Kulturprogramm der Gemeinde Jüchen : Es sind noch Karten für Kabarett-Abende zu haben

JÜCHEN Im Forum der Gesamtschule und in der Peter-Giesen-Halle gibt es wieder Auftritte von bekannten Kabarettisten. Karten gibt es auch online zu bestellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vera Straub-Roeben

Bei den aktuell hochsommerlichen Temperaturen kann sich wohl kaum jemand vorstellen, dass auch wieder kühlere Tage kommen werden. Doch der Herbst naht bereits, und mit ihm stehen einige Kabarett-Highlights auf dem Programm der Gemeinde Jüchen. Am Mittwoch, 12. September, ab 20 Uhr, gastiert „Frau Kühne“ im Forum der Gesamtschule Jüchen und fragt mit ihrem aktuellen Programm: „Wie war das noch mal?“ Manch einer wird die Preisträgerin der renommierten „Krefelder Krähe 2015“ als Büttenrednerin in Erinnerung haben, macht sie doch seit Langem im Karneval von sich reden. Schnell packt sie ihr Publikum, nur um zu erörtern, dass beispielsweise so manche Werbung weit mehr verspricht, als sie halten kann: Mehr Volumen zum Beispiel, oder wenn mit Tosca die Zärtlichkeit kommen soll, das Parfüm aber eher an Weihnachten für die Oma unter dem Baum liegt. Die Tücken der modernen Technik haben es „Frau Kühne“ neben unsinniger Werbung ebenso angetan wie alles, was damals noch normal war. Karten gibt es für 20 Euro.

„Humor & Zauberkunst“ verspricht schon der Titel des Programms von Schmitz-Backes, das er am Mittwoch, 10. Oktober, ab 20 Uhr ebenfalls im Forum der Gesamtschule Jüchen präsentiert. Der Humorist und Zauberer wird oft und gerne für kleine und große private und Firmenveranstaltungen gebucht und verspricht auch den Zuschauern in Jüchen „perfekte Unterhaltung auf höchstem Niveau“. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich Michael Backes, der schon als Kind fasziniert vom Zirkus war. Der erste Zauberer, den er dort sah, habe ihn nachhaltig so beeindruckt, dass es ihn fortan zur Bühne zog und er seine Leidenschaft schließlich zum Beruf gemacht hat. Karten für diese Reise in die Welt der Zauberei gibt es für 20 Euro.

Am Mittwoch, 7. November, ab 20 Uhr rechnet Stephan Bauer im Forum der Gesamtschule offen mit der Single-Gesellschaft ab und thematisiert in seinem aktuellen Programm „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ Beziehungsmüdigkeit, Single-Leben, Abendabschlussgefährten und Fremdgehpotenziale. „Fast jeder hatte mal so seine Träume von einem glücklichen und erfüllten Dasein. Und was ist davon übrig? Mit 25 heiratet man den Menschen, der einem den Verstand raubt. Und mit 50 stellt man fest: Es ist ihm gelungen“, sagt er mit Augenzwinkern. Karten für diese Veranstaltung gibt es für 20 Euro.