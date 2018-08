Jüchen: Zwei neue Politessen überwachen auch das Parken an Schulen und Kitas

Frauen überwachen Parkplätze und Kitas : Zwei neue Politessen sorgen für Ordnung in Jüchen

Jüchen hat zwei neue Politessen: Es sind Zeynep Cetin (.r.) und Germaine Burcz. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Nach langer Vakanz hat die Gemeinde wieder Politessen eingestellt. Sie überwachen auch Schulen, wo Eltern oft „wild“ parken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Zwei Frauen in dunkelblauen Shirts, vorne und hinten mit der Aufschrift „Ordnungsamt“, sind den Jüchener Bürgern in den vergangenen Wochen im Straßenbild schon aufgefallen. Denn die Gemeinde Jüchen hat nach langer Zeit wieder zwei Politessen eingestellt: Zeynep Cetin und Germaine Burcz tun aber noch weitaus mehr, als nur Knöllchen an „Parksünder“ zu verteilen. Sie gehen auch Hinweisen aus der Bevölkerung oder eigenen Beobachtungen nach, wenn zum Beispiel Straßenschilder nicht mehr gut lesbar sind. Ein Beispiel ist das fast zugewachsene Schild zwischen Schaan und der B59-Kreuzung. Auch wenn Überwuchs von Bäumen oder Sträuchern die Sicht versperren und deshalb Gefahrenstellen entstehen, schreiten die beiden Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes ein. Zudem überwachen die beiden neuen Politessen auch Gerüstbauten oder sonstige „Eingriffe“ in den öffentlichen Straßenraum oder in die Gehwege.

Etwa zehn Jahre ist es her, dass Jüchen zuletzt zwei Politessen in Diensten hatte. Zuletzt war noch eine Politesse tätig, die aber erkrankte. Das Ordnungsamt versuchte, notdürftig die „Lücken zu stopfen“. Hans Tillemans, der Chef der beiden neuen Politessen, ist aber froh, dass die Stellen wieder qualifiziert besetzt werden konnten.

Die 29-jährige Zenep Cetin ist seit 1. Juni bei der Gemeinde Jüchen beschäftigt. Sie kam im Alter von acht Jahren mit ihrer Familie aus der Türkei nach Deutschland und wohnt in Erkelenz. Sie war Kauffrau im Bauwesen und bewarb sich auf die Stelle als Politesse, weil sie Lust auf eine berufliche Veränderung hatte und sie die Tätigkeit an der frischen Luft reizte.

Tatsächlich „genießen“ die beiden neuen Politessen sehr viel frische Luft und müssen auch sehr gut zu Fuß sein: „Wir haben einen Schrittzähler im Handy. Und an manchen Tagen kommen bis zu zehn Kilometer Fußstrecke an einem Stück zusammen“, berichtet die 55-jährige Germaine Burcz. Sie war vor ihrem Start als Politesse am 1. Juli 36 Jahre lang im Einzelhandel in den unterschiedlichsten Branchen tätig. Sie hat in einer Drogerie-Parfümerie, in einem Gartencenter und zuletzt an einer Fleischtheke gearbeitet. Bei der Gemeinde Jüchen gefällt der Grevenbroicherin das besonders gute Arbeitsklima, wie sie ausdrücklich betont.

Die beiden Politessen sind zunächst wochentags im Einsatz, in Ausnahmefällen zu Veranstaltungen, wie jüngst bei den Classic Days, aber auch mal am Wochenende. Immer im Wechsel nimmt sich eine von Beiden die Jüchener Innenstadt vor, während die Andere mit dem Dienstwagen die Dörffer abfährt. Die besonders neuralgischen Punkte, an denen die Politessen versuchen, im Park-Chaos für Ordnung zu sorgen, haben Cetin und Burcz schon längst identifiziert: „Das sind die Schulen und die Kindergärten, wo die Helikopter-Eltern teilweise sogar die Feuerwehrzufahrten versperren“, weiß auch Hans Tillemans.