Jüchen: Wechsel im Schul-, Sport- und Kulturamt der Gemeinde

Wechsel in Jüchen : Das Schulamt wird heute übergeben

Schulamtsleiterin Carola Schellhorn leitet die Workshops. Foto: Georg Salzburg

Jüchen Tim Jansen, bislang an der Hochschule Ruhr West in Mühlheim/Ruhr, löst Carola Schellhorn heute im Schul-, Sport und Kulturamt ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Am Freitag ist Stabwechsel im Schul-, Sport- und Kulturamt der Gemeinde Jüchen. Carola Schellhorn, die das Amt eineinhalb Jahre geleitet hat, führt am Freitag ihren Nachfolger Tim Jansen zunächst intern ein. Vorstellen will der Bürgermeister den neuen Amtsleiter erst später, wenn er sich eingearbeitet hat. Öffentlich in Erscheinung treten wird Tim Jansen aber spätestens in der ersten Kulturausschusssitzung nach der Sommerpause, die auf den 19. September terminiert ist. Bislang war Jansen im Personalservice der Hochschule Ruhr West in Mülheim an der Ruhr beschäftigt.

Carola Schellhorn hat bereits ins Rathaus nach Nettetal gewechselt, wo sie als Fachbereichsleiterin für Bauaufsicht, Bauberatung und Untere Denkmalpflege tätig ist. Sie sagt zu ihrem Wechsel nach nur eineinhalb Jahren in Jüchen: „So toll meine Zeit in Jüchen auch war, die Stadt Nettetal bot eine Stelle an, und da musste ich mich einfach bewerben.“ Seit sie an den „wundervollen Niederrhein“ gekommen sei, habe sie sehr häufig an den Wochenenden in Nettetal zu Fuß und mit dem Fahrrad die Gegend erkundet, berichtet die gebürtige Schwäbin. Die 41.736 Einwohner zählende mittlere kreisangehörige Stadt Nettetal liegt im Herzen des Naturparks Maas-Schwalm-Nette in direkter Nachbarschaft zu den Niederlanden. Als Carola Schellhorn in Jüchen anfing und in Mönchengladbach eine Wohnung fand, hatte sie scherzhaft geäußert, sie käme nun näher ans Meer. Mit ihrer Anstellung in Nettetal rückt sie der Nordsee nun noch näher.

Sie sei den Jüchenern sehr dankbar, dass sie so freundlich und herzlich aufgenommen wurde und sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt Schellhorn. Sie sei aber froh, auch in Nettetal ein ganz wunderbares Team gefunden zu haben und ihre beruflichen Fähigkeiten einsetzen zu können. Vor ihrem Wechsel nach Jüchen war die 50-Jährige stellvertretende Ordnungsamtsleiterin, Kämmerin und Bauamtsleiterin in Baden-Württemberg. Sie hat einen Fachhochschulabschluss als Diplom-Verwaltungswirtin. In Jüchen löste sie ihren Vorgänger Bernhard Krahwinkel ab. In dem Bereich, den sie nun in Nettetal betreut, war sie bereits in Schwetzingen als Bauamtsleiterin acht Jahre lang tätig.



zurück

weiter

In Jüchen hatte sich Schellhorn gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit mit dem Aufbau der neuen Kita in Otzenrath befasst. Und die neue Gesamtschule lag ihr besonders am Herzen. Ihre Zusatzausbildung als Moderatorin konnte sie nutzen, um Workshops in der Gesamtschule mit Eltern zu leiten. Denn die Anfangszeit dieser neuen Schule war nicht einfach, weil das für Jüchen völlig neue Lernsystem zunächst der breiten Öffentlichkeit verständlich gemacht und erklärt werden musste. Aus den Arbeitsergebnissen der Workshops mit Eltern, Lehrern und Schülern entstanden in Zusammenarbeit mit der Schulamtsleiterin dann auch Handlungsempfehlungen, die mittlerweile in die Praxis umgesetzt worden sind.