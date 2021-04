Spende des Heimatpflege Viersen : Neue Mispelbäume für Casinogarten und Park

Viersen Mitarbeitende der Städtischen Betriebe haben zwei weitere Mispelbäume im Casinogarten und im Park der Städtischen Galerie gepflanzt. Der Baum an der Galerie wurde vom Verein für Heimatpflege Viersen gestiftet und gemeinsam mit Vertretern des Vereins gesetzt.

Albert Pauly und Fred Pollmanns vom Heimatverein überreichten anlässlich der Pflanzaktion eine Flasche Original Mispel-Likör an Kultur-Abteilungsleiterin Petra Barabasch . Als Wappenpflanze kommt der Mispel in Viersen besondere Bedeutung zu. Der Park der Städtischen Galerie ist eine stadtgeschichtlich bedeutsame Stätte wurde deshalb bewusst als Standort gewählt.

Das historische Wappen von Alt-Viersen, das an vielen Gebäuden der Stadt noch sichtbar ist, bildet den „zwiegeschwänzten geldrischen Löwen“ und die „fünfblättrige Mispelblüte“ ab. Damit trägt es der einstigen Zugehörigkeit der Stadt zum Herzogtum Geldern Rechnung. Seit der kommunalen Neugliederung 1970 zeigt das Wappen der Stadt Viersen drei silberne oder weiße Mispelblüten auf blauem Grund. Deshalb kümmert sich der Heimatverein seit vielen Jahren darum, den Mispelbaum in Viersen wieder heimisch werden zu lassen. Er vermittelt Ankäufe für den eigenen Garten und produziert aus den gesammelten Früchten mit Hilfe der NEW und nach dem Rezept von Maria Franken den schmackhaften Mispellikör.