Interview mit Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens : „Die Lage ist insgesamt unauffällig“

Jüchen In einem schriftlichen Interview äußert sich der Jüchener Bürgermeister Harald Zillikens zur Corona-Krise und ihren Auswirkungen auf die Verwaltungsarbeit in der Stadt.

Wie gewährleistet die Stadt angesichts der Corona-Krise die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, insbesondere, was die Freiwilligen anbelangt?

Zillikens Der Hygieneschutz in allen Standorten der Feuerwehr wurde erhöht. Reinigungen werden in kürzen Intervallen mit einem speziellen Desinfektionsmittel durchgeführt. Bei Einsätzen mit Corona-Verdacht wird in spezieller Schutzausrüstung vorgegangen.