Familienbüro in Dormagen : Jugendamt unterstützt Familien auch während der Corona-Krise

Dormagen In der Corona-Krise kommen auf Familien viele Belastungen zu: Neben gesundheitlichen und finanziellen Sorgen macht ihnen auch die ungewohnte Situation zu schaffen: keine Kita oder Schule, angespannte Betreuungssituation, vermehrtes Zuhause-Sein, das Verbot, Freundesgruppen zu treffen, kaum noch Freizeitaktivitäten.

Dabei müsse auch nicht jedes Beratungsgespräch mit den städtischen Familien-Experten telefonisch erfolgen, wie Hermann-Biert erläutert: „Wir sind da auch kreativ, gehen mit dem Ratsuchenden im Zwei-Meter-Abstand spazieren.“ Die Jugendamtsleiterin betont: „Wir helfen, wenn etwas im Argen liegt.“ Das kann pubertierende Kinder ebenso betreffen wie andere Probleme bei der Erziehung, Überforderung, eine nun fehlende Struktur des Tages, oder andere Sorgen und Nöte. Bisher sind in Dormagen keine Fälle von Gewalt in der Corona-Krise bei Familien bekannt: „Wir hoffen, dass die Familien sich arrangieren, respektvoll miteinander umgehen und ihren neuen Alltag mit ihren Kindern gemeinsam gestalten“, sagt Hermann-Biert. Die Fachkräfte der Erzieherischen Hilfen stehen in telefonischen Kontakt zu den von ihnen betreuten Familien. Bei den Familien, die „gefährdet“ sind, gibt es weiterhin Hausbesuche der Mitarbeiter der Erzieherischen Hilfen oder der beauftragten Träger der Jugendhilfe.

Auch die Mitarbeiterinnen der Kita-Notgruppen seien für alle Eltern Ansprechpartner, auch für die, deren Kinder zurzeit nicht in die Einrichtungen gehen. „Sie sind in der Regel Vertrauenspersonen für die Familien und stehen zur Beratung zur Verfügung“, sagt Hermann-Biert. „Auf keinen Fall sollten Eltern in ihrer Not ungeprüft auf dubiose Betreuungsangebote des Internets zurückgreifen“, warnt sie vor unseriösen Angeboten.