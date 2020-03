Schloss Dyck : Parkanlage im Ausnahmezustand

Jüchen Auf dem Gelände an Schloss Dyck gelten strenge Auflagen für Besucher.

Die Parkanlage von Schloss Dyck bleibt trotz der Coronakrise weiterhin geöffnet. Das teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Jedoch sei in den vergangenen Wochen mehrfach das Konzept für den Besucherbetrieb angepasst worden.

„Der Zutritt in den Park ist aufgrund der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen nur alleine, mit maximal einer nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushaltes gestattet“, heißt es in der Mitteilung der Stiftung Schloss Dyck. In der gesamten Anlage seien Ansammlungen von mehreren Personen mit weniger als zwei Metern Abstand untersagt. An den Kassen und an den Ein- und Ausgängen seien diese Abstände über Markierungen auf dem Fußboden vorgegeben. Ergänzend setze die Stiftung an den Wochenenden Parkaufsichten ein, um das Verhalten der Besucher zu überwachen.