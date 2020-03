Erkrankte im Rhein-Kreis Neuss : 260 Personen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 260 aktuell erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Kreisweit 112 Personen sind bereits wieder von der Infektion genesen.

Das teilt der Rhein-Kreis mit. Unverändert sechs Menschen sind insgesamt an den Folgen der Erkranung gestorben. Darunter zwei Bewohner des Neusser Seniorenheims St. Hubertusstift. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 104 in Neuss, 40 in Grevenbroich, 33 in Dormagen, 28 in Meerbusch, 19 in Kaarst, 16 in Korschenbroich, 11 in Jüchen und 9 in Rommerskirchen. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss somit 378 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.