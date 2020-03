Umweltschutz in Jüchen : BUND-Jugend pflanzt neue Bäume für alte Handys

Jüchen Seit 2007 führt die Nachwuchsorganisation die Aktion durch. Vor der Coronakrise gelang es zumindest noch, zwei Apfelbäume zu beschneiden.

Gerade rechtzeitig vor der Verschärfung der Coronakrise haben es die BUND-Spechte noch geschafft, die Apfelbäume auf dem Gierather Schulhof zu schneiden. So konnte immerhin ein Teil des Obstbaumschnitts vorgenommen werden, den die BUND-Nachwuchsorganisation in Jüchen immer zum Jahresbeginn absolviert.

Wer sein altes Handy an den BUND-Sammelstellen in Jüchen abgibt, hilft der Natur und wertet außerdem das eigene Umfeld in der Stadt auf. Denn er unterstützt das Pflanz-Projekt der BUND-Spechte „Alte Handys für neue Natur in Jüchen“.