Mundschutzmasken nähen in Jüchen : „Haus Maria Frieden“ hofft auf fleißige Näher

Jüchen Das Jüchener Seniorenzentrum bittet Bürger darum, beim Nähen von Mundschutzmasken zu helfen. Stoff und Schnittmuster sind vorhanden.

„Wir haben einen guten Vorrat an entsprechend qualifizierten Masken standardmäßig eingelagert. Und dieser Vorrat ist bei uns aus der Erfahrung etwa bei Noro-Virus-Erkrankungen sehr großzügig bemessen“, sagt Leiter John Esser. Und doch möchte Esser diese Masken des Typs FFP 2 nicht jetzt schon nutzen. „Denn wenn es bei uns mal so richtig losgehen sollte, wird auch dieser großzügig bemessene Vorrat sicher schnell schwinden.“ Und jetzt noch bezahlbar die Vorräte aufzustocken sei schlichtweg unmöglich, so der Leiter des Hauses Maria Frieden.

So kamen er und sein Leitungsteam auf die Idee: „Wenn nicht zu kaufen, dann einfach selber machen.“ So startete er in Zusammenarbeit mit dem Träger des Hauses, der Kirchengemeinde St. Jakobus, jetzt die Aktion „Jüchen näht!“ Pflegedienstleiterin Manuela Krämer hat die Koordination in die Hand genommen: „Material ist in Hülle und Fülle vorhanden – allein es fehlen Näherinnen und Näher“.