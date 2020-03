Erkrath gegen Corona : Einst Opernkostüme, jetzt Mundschutz

Erkrath Andere Zeiten, andere Schnitte: Schneidermeisterin Karin Weidener fertigt derzeit Mundschutzmasken für Flüchtlinge an. Und ermuntert andere, sich ebenfalls an die Nähmaschine zu setzen.

Viel lieber würde sie ein Brautkleid oder ein opulentes Kostüm für eine Oper schneidern und in schönen Stoffen, Borten und Litzen schwelgen. Aber derzeit dominiert ungleich Schlichteres ihren Nähtisch: „Etwas eintönig, aber nötig“, so beschreibt Karin Weidener ihre Mundschutz-Produktion, die sie für den Erkrather Freundeskreis für Flüchtlinge aufgenommen hat.

Dem Kreis gehört die 60-Jährige schon länger als Helferin an und betreut Familien, die beispielsweise Übersetzungshilfe oder Unterstützung bei Ämtergängen benötigen. „Ich helfe gerne und habe teilweise sehr engen Kontakt zu den Familien. Wir treffen uns auch einfach mal so zum Kaffeetrinken“, erzählt Karin Weidener. Als es dann losging mit der Pandemie, kam die Anfrage von Dieter Thelen, der die Freundeskreis-Flüchtlingshilfe in Erkrath organisiert: Wie kann man jetzt etwas Einfaches nähen, um die Flüchtlinge für die Corona-Krise auszurüsten?