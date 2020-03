Nachfrage ist groß : Mundschutz nähen gegen die Krise

Opladen Ulrike Walter arbeitet normalerweise in ihrem Stoffladen in Opladen oder gibt Nähkurse. Weil beides derzeit nicht geht, näht sie Mundschutze und gibt sie kostenlos ab. Das Interesse von Privatleuten, Firmen, Einrichtungen ist groß.

Es fing mit einem Anruf aus Freiburg an. Dort lebt eine Freundin von Ulrike Walter, arbeitet als Kinderkrankenschwester. „Sie hat mich gefragt, ob ich für sie nicht einen Mundschutz nähen kann“, berichtete die Opladener Geschäftsfrau. Ihr Stoffladen an der Kölner Straße ist seit vergangener Woche ebenso wie die meisten Einzelhandelsgeschäfte in der Stadt geschlossen. Sorgen, wie es mit ihrem Laden weitergehen wird, kommen auch bei ihr auf. Im Moment aber schiebt Ulrike Walter sie beiseite und macht Platz für eine große Solidaritätsaktion.

An die 100 Stück in verschiedenen Farben und Mustern hat sie bisher gefertigt. Für jedes braucht sie rund eine halbe Stunde. Im Bereich der Nase wird ein kleiner Draht eingesetzt, um dem Mundschutz dem Gesicht anpassen zu können. Um die Gesichtsmaske am Kopf zu befestigen, nutzt sie kein Gummi, sondern Stoffbänder, „die individuell an die Kopfgröße angepasst, gebunden werden können“.