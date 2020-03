Eröffnung ist für 2021 geplant : Ein neuer Markt für Hochneukirch

Jüchen Nach sieben Jahren gibt es einen Nachfolger auf dem ehemaligen Penny-Gelände in Hochneukirch. Im Frühjahr 2021 soll ein neuer Rewe eröffnen.

Auf dem Gelände des ehemalige Penny-Marktes an der Nordstraße in Hochneukirch soll ein Lebensmittelgeschäft entstehen. Im ersten Quartal 2021 soll dort ein neuer Rewe eröffnen. Das teilte die Stadt Jüchen am Freitag mit. Die Filiale soll von Michael Ermer geführt werden. Er betreibt derzeit bereits das Rewe-Center an der Kölner Straße in Jüchen.