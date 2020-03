Jüchener auf Herkunftssuche : „Mein Vater war ein Doppelagent“

Jüchen Thomas Bovermann hat einen Teil der Stasi-Akten seines Vaters aus Berlin erhalten. Darin sucht er nach Hinweisen auf seine Familiengeschichte.

Dann folgt ein für den Sohn überraschender Eintrag in den Akten, sein Vater habe 1957 Republikflucht begangen. „Was hat er dann in den 13 Jahren vor meiner Geburt in Westdeutschland gemacht? Und warum kehrte er in die DDR zurück, wo er eine Pension geschenkt bekam, in der die DDR-Größen logierten?“, fragt sich Bovermann, der das völlig heruntergekommene Haus mit der Pension geerbt hat. Genau diese offenen Fragen sprechen seiner Meinung nach aber dafür, dass sein Vater als Doppelagent auch für den Bundesdeutschen Nachrichten-Dienst (BND) tätig war. Ersehen kann Bovermann aus den Stasi-Akten allerdings auch, dass sein Vater in der Abteilung „zur Aufdeckung und Abwehr geheimdienstlicher Angriffe gegen die DDR (Spionageabwehr)“ arbeitete. Er sei als Geheimnisträger und Reisekader auch mit der Befugnis ausgestattet gewesen, sich in Westdeutschland aufzuhalten.