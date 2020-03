Aktion am Sonntagabend : Jüchener danken mit Freiluftmusik den medizinischen Helfern

Jüchen Unsere Zeitung und die deutsche Blasmusikervereinigung hatten zum Mitmachen aufgerufen. In der gesamten Stadt beteiligten sich Menschen an der Aktion.

Instrumentalmusik und teilweise auch Gesang war zum Dank an die medizinischen Helfer in der Coronakrise am Sonntagabend auch in Jüchen zu hören. Die Aktion, zu der unsere Zeitung parallel zu einem Flashmob der deutschen Blasmusikervereinigung aufgerufen hatte, stieß auf Resonanz. Schließlich war das Musizieren am geöffneten Fenster oder auf dem Balkon auch als Aufmunterung für alle Nachbarn gedacht, die jetzt zu Hause bleiben, um eine Ansteckung oder Übertragung mit Covid 19 nach Möglichkeit zu vermeiden.