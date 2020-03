Brauchtum : Kleinenbroich und Jüchen sagen ihre Schützenfeste ab

Kleinenbroich/Jüchen Die Kleinenbroicher St.-Sebastianus-Bruderschaft hat ihr für Anfang Juni geplantes Schützenfest abgesagt. Korschenbroich entscheidet erst vier Wochen vor dem Fest. Auch Jüchen und Hochneukirch lassen ihre Feste ausfallen.

Die Kleinenbroicher St.-Sebastianus-Bruderschaft hat ihr für Anfang Juni geplantes Schützenfest am Sonntag abgesagt. Auch der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen 1880 e.V. hat am Sonntag einstimmig beschlossen, sein diesjähriges Fest ausfallen zu lassen. Ebenso hat der Heimatverein 1890 Hochneukirch am Sonntag sein Schützenfest abgesagt.