Kleinbahnstraße in Kempen : Abriss für neues Haus mit zehn Wohnungen

Kempen Seit mehreren Wochen arbeitet sich der Abrissbagger auf dem Gelände gegenüber dem Rewe-Markt an der Kleinbahnstraße in Kempen vor. Bis auf ein Autohaus sind sämtliche Gebäude entlang der Straße bis zur Einmündung Bisterstraße abgebrochen.

Auf dem Areal will der Kempener Investor Bernd Kanders voraussichtlich im Laufe der zweiten Jahreshälfte mit dem Bau eines Neubaukomplexes beginnen. Geplant sind dort ein großes Ladenlokal im Erdgeschoss und zehn Mietwohnungen in den oberen Etagen. Kanders wartet noch auf die Baugenehmigung der Stadt. Fest steht aber, dass die Firma Fressnapf voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 in den Neubau einzieht. Die Filiale des Anbieters von Tiernahrung und -zubehör befindet sich derzeit in einer Gewerbe-Immobilie auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wie Bernd Kanders auf Anfrage weiter erläuterte, soll nach dem Umzug der bisherige Fressnapf-Standort mit der benachbarten Filiale des Getränkemarktes Trinkgut saniert werden. Das wird aber erst im Jahre 2022 sein.