Otzenrather Kolpingsfamilie : Telefonieren gegen die Einsamkeit

Jüchen Derzeit gibt es auf der ganzen Welt nur noch ein Thema, die Corona-Pandemie, und Heinrich Küpper, der Vorsitzende der Otzenrather Kolpingsfamilie, sagt: „Wir können nicht viel tun außer Kontakt zu halten. Denn auch die Unterhaltungen über den Gartenzaun müssen ja zurzeit entfallen.“

In dieser Situation sei dieser Tage ein Brief vom Diözesanverband aus Mönchengladbach bekommen, in dem die Diözesanvorsitzende Maria Taube vorschlägt: „Seid kreativ und probiert Neues aus!“ Denn die vielen sozialen Kontakte würden den Menschen fehlen. Und wo gemeinsame Aktivitäten und persönliche Besuche ausfallen müssen, blieben derzeit Ältere, Alleinstehende und Kinderlose lange allein. Da könnte ein Anruf einmal in der Woche helfen.