Europawahl in Jüchen : Konflikte mit drei Wahlbeobachtern von der AfD

Jüchen Drei Jüchener AfD-Mitglieder haben sich als Wahlbeobachter eingefunden. Sie werfen der Stadt Unregelmäßigkeiten bei der Wahl vor. Für den Bürgermeister ist ein solches Auftreten ein Novum gewesen, wie er sagt. Sie hätten gestört und ihre Befugnisse überschritten.

Unregelmäßigkeiten bei der Europawahl wirft der Jüchener Axel Krause jetzt der Stadt vor. Er hatte sich nach eigenen Angaben am Sonntag gemeinsam mit zwei weiteren AfD-Mitgliedern als Wahlbeobachter in Garzweiler, Otzenrath und in zwei Wahllokalen in Hochneukirch eingefunden. Dabei seien er und seine Kollegen vor allem im Wahllokal in der Gesamtschule in Hochneukirch an ihren Beobachtungen gehindert worden. Außerdem habe er Unregelmäßigkeiten bei Wahlaufzeichnungen festgestellt: Das reklamiert Axel Krause nun in einem fünfseitigen Schreiben an den Bürgermeister, das er nach eigenen Angaben als Beschwerde auch an den Kreis- und den Landeswahlleiter geschickt habe.