Tempel in Hochneukirch : Hindus laden zur großen Prozession ein

Hochneukirch Die Tamilen veranstalten anlässlich ihres Tempelfestes wieder eine Prozession, zu der auch die Hochneukircher eingeladen sind. Es kommen auch Priester aus Sri Lanka zur Zeremonie.

Drei Priester aus Sri Lanka, der Heimat der vor vielen Jahren auch nach Hochneukirch ausgewanderten Tamilen, werden zur großen Prozession am 2. Juni erwartet. Zwei Hindupriester, die auch die feierlichen Zeremonien rund um den Tempelgott Ganesha leiten werden, sind schon angekommen. Sie helfen jetzt beim Bau der Wagen für die unterschiedlichen Gottheiten, die dann von den Hunderten von Gläubigen, die auch von weither erwartet werden, an Seilen durch die Straßen von Hochneukirch gezogen werden. Für die tamilische Gemeinde in Hochneukirch, deren Tempel auch von Hindus aus Grevenbroich, Mönchengladbach, Heinsberg, Erkelenz, Neuss und Düsseldorf regelmäßig zu den allabendlichen Gottesdiensten besucht wird, bringen die Priester auch wichtige Nachrichten aus der Heimat mit. Schließlich gab es in Sri Lanka jüngst wieder Anschläge und politische Unruhen. So verwurzelt und integriert die Tamilen mittlerweile in Hochneukirch sind, wo bereits die Kinder und Enkel der einst aus Sri Lanka Geflohenen leben, so bewahren doch auch die Jüngsten noch die alten Traditionen. „Wir hatten in unserem Tempel jetzt auch die ersten beiden Hochzeiten“, berichtet der Leiter der Tamilengemeinde, Varadan Pathmanathan.