Ausschuss in Jüchen : Medizinstipendium und Gutachter fürs Trinkwasser

Jüchen Der Hauptausschuss stimmte einem Stipendium für Medizinstudenten zu. Außerdem soll ein Wasser-Gutachter bestellt werden.

Dem Antrag der CDU, ein Stipendium für Medizinstudenten von der Stadt Jüchen einzurichten, stimmte der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungssausschuss jetzt mehrheitlich mit einer Enthaltung der Grünen zu. Die Stadtverwaltung soll nun die Modalitäten für solch ein Stipendium noch mit der Kassenärztlichen Vereinigung abstimmen. 300 Euro pro Monat will die Stadt Jüchen bei einer Regelstudienzeit für maximal acht Semester zeitversetzt möglichst an drei Medizinstudenten vergeben. Dafür müssten sich die Stipendiaten verpflichten, nach dem Studium ihre Facharztweiterbildung in Allgemeinmedizin im Mittelbereich Grevenbroich mit den Kommunen Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen zu absolvieren und sich nach der Facharztweiterbildung mindestens fünf Jahre in Jüchen niederzulassen.