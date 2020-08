Corona-Ausbruch in Jüchen : Keine weiteren Virus-Befunde im Seniorenzentrum Maria Frieden

Corona-Ausbruch in Jüchen

Grevenbroich Die Massentests von Sonntag waren im Seniorenzentrum Maria Frieden weitgehend ohne Befund. Nur eine Handvoll Ergebnisse von Bewohnern und Mitarbeiter stehen noch aus.

Gespannte Ruhe herrschte am Montag im Seniorenzentrum Maria Frieden: Nachdem zwölf Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden, mussten am Sonntag alle übrigen 81 Bewohner und 91 Mitarbeiter einen Abstrich machen lassen. Bereits am späten Montagnachmittag teilte der Kreis mit: Diese seien mehrheitlich ohne Befund. Bei drei Bewohnern und sechs Mitarbeitern stünden die Testergebnisse allerdings noch aus.