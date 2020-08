Handwerker wollen Kohlendioxid einsparen : Tischler aus Jüchen produzieren nachhaltigen Strom

Jüchen Marco Pelzer und Tim Scholtes von „Holzvisionen“ haben ihren Betrieb in Jüchen mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Sie erzeugt 40.000 Kilowattstunden pro Jahr, die Hälfte wird für den Tischlerei-Betrieb benötigt.

Die guten Erfahrungen der Stadt Jüchen bestätigen Marco Pelzer und Tim Scholtes, einen richtigen und wichtigen Schritt Richtung Zukunft gemacht zu haben: In ihrer Tischlerei „Holzvisionen“ an der Robert-Bosch-Straße setzen sie bei der Energienutzung voll und ganz auf Nachhaltigkeit in Form einer Photovoltaikanlage, so wie es auch die Stadtverwaltung macht.