Pandemie in Solingen : Lehrkraft positiv auf Corona-Virus getestet

Solingen Wie die Geschwister-Scholl-Schule auf ihrer Webseite meldet, wurde am Samstag eine Lehrkraft positiv auf das Corona-Virus getestet.

(mit) Wie die Geschwister-Scholl-Schule auf ihrer Website meldet, wurde am Samstag eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet. „Das Gesundheitsamt Solingen hat sämtliche Kontaktpersonen ermittelt und entscheidet nun in jedem Einzelfall, ob ein Test und eine Quarantäne notwendig sind“, schreibt Schulleiterin Elke Mosebach-Garbade. Gestern Nachmittag entschied die Schulleitung in Absprache mit dem Gesundheitsamt dann: „Die Jahrgänge sechs bis 13 haben zunächst am 17. und 18. August Homeschooling, also keinen Unterricht im Schulgebäude. Das Gesundheitsamt hat alle Kontaktpersonen ermittelt. Für alle anderen bestehen keinerlei Einschränkungen. Die Teilweise-Schulschließung ergibt sich nur aus organisatorischen Gründen.“ Elke Mosebach-Garbade: „Insgesamt möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass wir - gemeinsam mit dem Gesundheitsamt diese eher drastische Maßnahme beschlossen haben, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass es weitere Fälle an unserer Schule gibt, äußerst gering ist.“