Digitale Stadt : Jüchen schaltet am 1. September den Online-Navigator für Kita-Plätze an

Die Kita in Otzenrath wird um zwei Gruppen erweitert. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Jüchen In Otzenrath wurden am Donnerstag zwei zusätzliche Kita-Gruppen in Betrieb genommen. Ab 1. September steht der Kita-Navigator zum Kita-Jahr 2021/22 zur Verfügung. Eltern können auch weiterhin, in den Kitas ihre Kinder anmelden.

Durch Geburten und Zuzug wächst die Zahl der Kinder in Jüchen. Deshalb werden mehr Kitaplätze benötigt. Mit dem Ausbau der Kapazitäten hat die Stadt begonnen. Mehr Kinder, die zudem nach unterschiedlichen Stundenkontingenten berücksichtigt werden müssen, erfordern eine komplexe Organisationsform. Deshalb führt Jüchen ab 1. September den Kita-Navigator über die städtische Homepage ein.

Insgesamt 884 Kitaplätze in sechs städtischen und fünf katholischen Einrichtungen gibt es in Jüchen aktuell, für das Kindergartenjahr 2020/21 sind es 703 neu vergebene Plätze. Dazu werden 70 Tagespflegeplätze angeboten, allerdings noch nicht über den Navigator. Die am Donnerstag eröffnete Kita-Erweiterung in Otzenrath ist mit ihren 45 Plätzen in zwei neuen Gruppen mit eingerechnet.

Info Ab 1. September über Kita-Navigator anmelden Erreichbarkeit des Kita-Navigators über die Homepage der Stadt unter www.juechen.de ist die Kreisseite verlinkt. Fristen ab 1. September bis 31. Oktober für das Kindergartenjahr 2021/22. Bedingungen maximal für drei Kitas anmelden, Dubletten sortiert das System aus. Plätzevergabe vor Weihnachten.

Nachdem die Kita Otzenrath mit drei Gruppen im Jahr 2017 eingeweiht worden war, reichte die dortige Kapazität schon bald nicht mehr aus. Für 1,9 Millionen Euro wurde der Anbau realisiert. Die neuen Gruppen werden den Betrieb stufenweise aufnehmen. Zum neuen Kindergartenjahr 2020/2021 hat am Donnerstag die Erweiterung der Montessori-Kindertagesstätte ihren Betrieb aufgenommen. Zusätzlich 330 Quadratmeter stehen jetzt zur Verfügung. Der Stadt Jüchen sind für die Einrichtung Fördermittel des Landes NRW und aus der Jugendamtsumlage des Rhein-Kreises Neuss in Höhe von insgesamt etwa 1,07 Millionen Euro zugesagt worden. Insgesamt stehen nun in Otzenrath bis zu 111 Plätze, aufgeteilt auf fünf Gruppen, für Kinder im Alter von vier Monaten bis zu sechs Jahren zur Verfügung.

Den neuen Kita-Navigator können die Eltern ab dem 1. September online nutzen. Es besteht aber auch weiterhin die Möglichkeit, die Kinder direkt in den Kitas anzumelden und die Zusage bzw. Absage per Brief zu erhalten. Bei „Face to Face“-Anmeldungen speisen die Kita-Mitarbeiterinnen die Daten dann sofort in den Navigator ein, damit Chancengleichheit gewahrt bleibt, wie Kreisjugendamt und Bürgermeister zusichern. Die persönliche Vorstellung in den Kitas wird durch den Navigator aber nicht ersetzt. Drei Präferenzen können die Eltern angeben, Mehrfachmeldungen auf die gleiche Kita werden aber „aus dem System geworfen“. Die Entscheidung über die Platzvergabe liegt weiterhin bei der Kita-Leitung.