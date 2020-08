Historische Parkanlage in Jüchen : Die Dürre gefährdet Bäume an Schloss Dyck

Jüchen Neben den Fichten leiden die Buchen ganz besonders. Der Aufwand zur Erhaltung hat sich verdreifacht. Nun suchen die Betreiber nach Baumarten, die ein Mittelmeerklima vertragen.

Der dritte trockene Sommer in Folge und der zweite niederschlagsarme Winter machen den Bäumen den Garaus. Daran ist nichts mehr zu ändern. Dem Parkförster bleibt nicht anders übrig, als nach anderen Baumarten zu suchen, die widerstandsfähiger sind und die vielleicht in 30, 40 oder 50 Jahren an die Stelle der Buchen und anderen heimischen Bäume getreten sind. „Wir brauchen Bäume, die mediterranes Klima vertragen oder die Verhältnisse aushalten. „Das große Plus des Parks von Schloss Dyck ist seine große Vielfalt. Es gibt rund 200 verschiedene Gehölzarten. „Wir sind im Prinzip eine historisch gewachsene Pflanzensammlung und haben uns nicht auf vier oder fünf Baumarten beschränkt, wie es oft in historischen Parkanlagen der Fall ist.“ So kann Holzhöfer auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und weiß, welches Gehölz an welchem Platz am besten wächst und welche Pflanzbedingungen ermöglicht werden müssen.