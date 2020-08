Corona-Fall in Senioreneinrichtung : Upladin: Mitarbeiterin positiv, 26 Bewohner negativ getestet

Wolfgang Pauls leitet das CBT-Wohnhaus Upladin und hofft, dass auch die übrigen Tests negativ ausfallen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Wolfgang Pauls verteilt erstmal ein Lob an die Stadt: „Es ist gut, dass es die Reihentestung gibt und das Ergebnis nun schnell vorlag.“ Der Leiter des CBT-Wohnhauses Upladin bezieht sich auf die Reihentests, die die Stadt während der Pandemie wöchentlich für Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen angeordnet hat. Am vergangenen Donnerstag ist eine Mitarbeiterin der Senioreneinrichtung am Opladener Platz positiv getestet worden.

Das Corona-Schutz-Sysstem für solche Fälle sei umgehend in Gang gesetzt worden. Bedeutet: „Die Wohngruppe, in der unsere Mitarbeiterin arbeitet, ist sofort unter Quarantäne gestellt worden“, berichtet Pauls am Montag. „Die 27 Bewohner sind getestet worden, heute sind die Ergebnisse da: 26 mal negativ, und einmal muss der Test wiederholt werden. Heute werden auch noch Mitarbeiter nachgetestet.“ Es gilt ein Besuchs- und Ausgangsverbot. Die Mahlzeiten nehmen die Bewohner ohnehin auf den Zimmern ein. Ebenso betreut das Personal nicht gruppenübergreifend.

Ähnliche Regelungen hatte es auch vor einiger Zeit im DRK-Altenheim an der Düsseldorfer Straße gegeben, als im Juni dort eine Pflegerin positiv getestet worden war. Mitte August meldete die DRK-Einrichtung einen bestätigten Covid-19-Fall einer Angehörigen eines Bewohners. Das war der Heimleitung vom städtischen Gesundheitsamt mitgeteilt worden. Unter den Bewohnern gab es zwei Verdachtsfälle, eine weitere Bewohnerin hatte Fieber. Alle Betroffenen hatte die Einrichtung isoliert. Im April hatte das Seniorenheim eine Isolierstation für Corona-infizierte Bewohner eingerichtet.

Eine separaten Quarantäne-Bereich gab es zu Beginn der Pandemie vorsorglich auch im Upladin. Den gebe es mittlerweile nicht mehr, denn „wir haben ausschließlich Einzelzimmer“, betont Wolfgang Pauls. Die Bewohner müssten in der Zeit der Quarantäne, die vorerst bestehen bleibt, ihre Zimmer hüten. Derweil hofft Pauls, dass auch die übrigen Tests negativ ausfallen und die Einrichtung zum mittlerweile gewohnten Ablauf – soweit man in der Pandemie davon sprechen kann – zurückkehren darf.