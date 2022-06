Hückeswagener Schulen : Stadt erhält Landesmittel für neue OGS-Möbel

Hückeswagen Dank einer verlängerten Landesförderung können für die Grundschule Wiehagen neue und mobile Schränke und Regale angeschafft werden.

Eigentlich war das Landesförderprogramm für die „qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagesangebote“ auf 2021 beschränkt, was vor allem im vorgeschrieben Verwendungs- und Zahlungsnachweis im gleichen Jahr einen enormen Pferdefuß enthielt. Sind doch Lieferzeiten nicht nur bei Autos und Stromspeichern schon seit einiger Zeit in weite Ferne vom Bestelldatum gerückt. „Insofern haben wir das Programm eigentlich nicht nutzen können, um mobil einsetzbare Schränke und Regale sowie verschiedene Sitzmöbel für die Grundschule Wiehagen anzuschaffen“, hieß es von Verwaltungsseite in der jüngsten Ratssitzung. Letztlich seien die Fristen durch das Land auf Ende 2022 verlängert worden – allerdings erst in diesem Jahr. „Auf diese Weise ist eine Umsetzung nun aber für die Schloss-Stadt sinnvoll geworden“, versicherte Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales.