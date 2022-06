Austausch über aktuelle Themen : Bürgermeister-Treffen in Radevormwald

Sie treffen sich mehrmals im Jahr zu Gesprächen (von links): Dietmar Persian (Hückeswagen), Johannes Mans (Radevormwald) und Burkhard Mast-Weisz (Remscheid). Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück war diesmal verhindert. Foto: Verwaltung

Radevormwald Die Stadtoberhäupter von Remscheid und Hückeswagen waren am Mittwoch zu Gast in der Bergstadt. In dem Gespräch ging es unter anderem um die hohen Energiekosten und die Zukunft der Städtepartnerschaften.

Es ist Tradition, dass die Stadtoberhäupter von Hückeswagen, Radevormwald, Remscheid und Wermelskirchen sich mehrmals im Jahr zum Gedankenaustausch treffen, um die Vernetzung ihrer Städte zu fördern und die Region gemeinsam in den Blick zu nehmen. Am Mittwochnachmittag war nun die Bergstadt der Ort der Zusammenkunft. Burkhard Mast-Weisz, Oberbürgermeister der Stadt Remscheid, Dietmar Persian, Bürgermeister von Hückeswagen, sprachen mit Radevormwalds Verwaltungschef Johannes Mans über aktuell anstehende Themen. Marion Lück, Bürgermeister von Wermelskirchen, war zu diesem Termin verhindert.

Die drei Bürgermeister sprachen bei ihrem Treffen unter anderem über das Thema der Städtepartnerschaften und teilten verschiedene Ansätze, wie die Beziehungen zu den Partnerkommunen aktiv gestaltet und für die Zukunft gesichert werden könne. Alle drei Städte pflegen langjährige Verbindungen zu ihren deutschen und internationalen Partnerstädten – Radevormwald zu Chateaubriant und Nowy Targ, Hückeswagen zu Etaples-sur-Mer und Königs Wusterhausen. Remscheid hält Freundschaften mit Quimper, Presov, Pirna, Kırşehir, Ashington/Newbiggin-by-the-Sea und Mragowo aufrecht.

Mit dem Blick auf die Nachbarländer Deutschlands und die Auswirkungen auf den eigenen Standort haben die ersten Bürger der Städte zudem über die Integration und Unterbringung von Geflüchteten gesprochen sowie über die steigenden Energiekosten, die von den meisten Bürgerinnen und Bürgern mit Sorge verfolgt werden. Auch die Rathaus-Chefs machen sich Gedanken darüber, wie sich die steigenden Energiekosten auf das Zusammenleben in der Gesellschaft und die Haushalte kleiner und mittelgroßer Kommunen auswirken werden.

Die drei Stadtoberhäupter kamen überein, sich auch weiterhin gemeinsam künftigen Herausforderungen zu stellen und sich gegenseitig mit Wissens- und Erfahrungsaustausch zu unterstützen.

