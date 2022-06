Bundesmittel für Hückeswagen : Versorgung ukrainischer Geflüchteter gesichert

Hückeswagen Die Bundesmittel reichen für die Menschen aus, die in der Schloss-Stadt leben. Der Rat genehmigte jetzt die Verwendung dieser Mittel.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat für eine neue Fluchtbewegung gesorgt. Millionen Ukrainer sind bereits im europäischen Ausland untergekommen, 120 von ihnen leben auch in der Schloss-Stadt. Sie werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz betreut, untergebracht und versorgt. Diese Unterbringungsleistungen kosten natürlich Geld. „Wir haben uns vor allem zu Beginn des Krieges mit großen finanziellen Belastungen konfrontiert gesehen“, sagte Kämmerin Isabel Bever in der Ratssitzung am Dienstagabend. Im Moment seien die Kosten allerdings durch die Bund-Länder-Einigung gedeckt – die Landesregierung hatte am 13. April entschieden, diese Bundesmittel vollständig an die Kommunen weiterzuleiten. „In Abhängigkeit zur Anzahl der Menschen, die hier untergekommen sind, werden die Kommunen begünstigt. Im Fall der Schloss-Stadt sind es Zuweisungen in Höhe von 127.598,06 Euro“, berichtete Isabel Bever.