Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit Marianne Koch

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Hückeswagen Ein Filmklassiker mit Marianne Koch und eine Transgender-Tragikkomödie stehen am 12. Juni im Mittelpunkt des nächsten Kino-Sonntags im Kultur-Haus Zach.

Um 15 Uhr startet der deutsche Spielfilm aus dem Jahr 1956, der das Leben in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt, als zwischen Deutschland und Österreich eine strikte Geldsperre herrschte. Dies ist der Grund, warum ein wohlhabender Mann regelmäßig und mit stets leeren Portemonnaie zu den Salzburger Festspielen reist. Doch eines Tages verpasst er seinen österreichischen Freund, so dass er nun schauen muss, wie er an Geld kommt. Daraufhin bittet er ein Stubenmädchen, ihm Geld zu leihen, weiß aber nicht, dass dieses Stubenmädchen eine vermeintliche Komtesse ist. . .