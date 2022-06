Spendenlauf am Wipperfürther Gymnasium : EvB-Schüler erlaufen 46.000 Euro

Wipperfürth Der Betrag ist bei einem Spendenlauf für die Ukraine vor Ostern gesammelt worden. Unicef Oberberg und die Wipperfürther Organisation WippHilft bekommen je die Hälfte.

Das Ergebnis, das nun präsentiert wird, ist „sensationell“, wie der Schulleiter ausführt. „475 Schülerinnen und Schüler sowie ein Lehrer sind insgesamt 5560 Kilometer gelaufen, das sind durchschnittlich 11,68 Kilometer pro Läuferin und Läufer.“ Nun wird der Betrag, der sich dank weiterer Spenden auf 46.009,87 Euro erhöht hat, jeweils hälftig an das Kinderhilfswerk Unicef für Hilfe in der Ukraine und an den Verein WippHilft zum Einsatz für Projekte in der Hansestadt übergeben.