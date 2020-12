Polizei sucht Zeugen : Pflanzpyramide am Etapler Platz umgestoßen

Hückeswagen In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang noch unbekannte Täter die weihnachtlich dekorierte Pflanzpyramide auf dem Etapler Platz zerstört.

„Sie haben die Pyramide umgeworfen. so dass Blumenerde, Heide und Tannengrün auf dem Boden verstreut lagen“, berichtet Roland Kissau vom Ordnungsamt in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen habe am Montagvormittag die Pyramide wieder hergerichtet und die Blumen und das Tannengrün wieder an ihren Platz gebracht, so dass sich jetzt wieder ein ansprechendes Bild biete.