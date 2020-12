Ökumene in Hückeswagen : Christen fühlen sich verbunden

Der Name der christlichen Band „3000K“ beschreibt die Farbtemperatunr von warm-weißen Licht, das als sehr angenehm empfunden wird Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen In der Kreuzkirche feierten die Gemeinden einen ökumenischen Gottesdienst. Die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde hatte eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Bewegender kann ein Gottesdienst während der Corona-Krise kaum sein, als wie er am Freitagabend in der Kreuzkirche gefeiert wurde. Die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde hatte die Christen aller Hückeswagener Kirchengemeinden zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen, der unter dem Motto „Hoffnung leben – Zukunft haben“ stand.

Die christliche Rockband „3000K“, die sich aus Gemeindemitgliedern der Kreuzkirche zusammensetzt, gestaltete die Stunde mit ihrer berührenden Musik und dem mehrstimmigen Gesang zu großen Teilen mit. „Das war Seelenbalsam“, sagte Hanne Fidorra im Anschluss. Und auch Elisabeth Kusche war berührt und dankbar für das christliche Gemeinschaftserlebnis. „Ich bin begeistert und jeder, der nicht da war, hat etwas verpasst“, sagte die Gottesdienst-Besucherin. Auch der Gedanke der Ökumene beschäftigte die Christin sehr. „Wir sind zwar verschieden, müssen aber vertrauter miteinander werden“, äußerte sie ihren Wunsch.

Holger Heiden, Pastor der Kreuzkirche, sprach ebenso wie Diakon Burkhard Wittwer und der evangelische Pfarrer Klaus-Peter Suder. Der Diakon verlas einen Liedtext mit meditativer Keyboardbegleitung. „Am liebsten würde ich jetzt singen“, bedauerte er die Einschränkungen durch die Hygiene-Regeln. Er begann mit den Worten „In jener Zeit“, so wie viele Bibeltexte beginnen. „In jeden Zeit waren es die Christen, die über alle Konfessionen hinweg über die Hoffnung erzählen, wie es gelungen ist, durch diese Zeit zu kommen.“ Von Zuversicht sprach auch Pfarrer Klaus-Peter Suder in seiner Predigt: „Es gibt große Hoffnung, dass Gott es am Ende gut macht“, sagte der Pfarrer und fügte hinzu: „Christen hoffen nicht in erster Linie auf etwas, sondern auf Jemanden.“

Zu dem Repertoire der Band zählten auch bekannte Weihnachtslieder. Luc Packlidat, Simon und Judith Kepper von 3000K sowie Pia Rettberg und Linda Günther schafften das, was in diesem Jahr durch Corona so selten geworden ist: Sie berührten die Herzen der Zuhörer mit ihrer Live-Musik.