In Wesel-Fusternberg : Unbekannte Einbrecher stehlen Schranktresor

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Wohnung auf dem Fusternberg eingedrungen. Foto: Bodo Marks/dpa/Bodo Marks

Wesel Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung an der Drevenacker Straße auf dem Fusternberg eingedrungen und haben unter anderem einen Schranktresor, Geld und verschiedene Papiere mitgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Mieterin der Wohnung das Mehrfamilienhaus gegen 15 Uhr verlassen. Als sie gegen 19 Uhr in ihre Parterrewohnung zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein Fenster offen stand und ihr Schlafzimmer durchwühlt worden war. Was die Unbekannten außer dem Tresor, dem Geld und den Papieren mitgenommen haben, steht derzeit noch nicht fest.

Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei in Wesel unter Tel. 0281 1070 anzurufen.

(RP )