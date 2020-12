Feuerwehr in Hückeswagen : Löschgruppe Herweg schickt den Nikolaus zu den Kindern

Detlef Hager (l.), Marc Dürhager (r.) und Nikolaus Matthias Zöller besuchten am vergangenen Sonntag gut drei Stunden lang die Kinder. Foto: Dürhager

Herweg Weil auch die Löschgruppe Herweg ihr traditionelles Kinder-Nikolausfest in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie absagen musste, wollten die Einsatzkräfte der Löschgruppe den Kindern aber trotzdem eine kleine Freude machen.

Begeisterung pur löste die Löschgruppe Herweg der Freiwilligen Feuerwehr in Hückeswagen am vergangenen Wochenende aus: Wenn die Kinder nicht zum Nikolaus kommen können, kommt der Nikolaus mit dem Löschgruppenfahrzeug halt zu den Kindern. Weil auch die Löschgruppe Herweg ihr traditionelles Kinder-Nikolausfest in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie absagen musste, wollten die Einsatzkräfte der Löschgruppe den Kindern aber trotzdem eine kleine Freude machen.

„Und so machten sich zwei Kameraden, Detlef Hager und Marc Dürhager, zusammen mit dem Nikolaus Matthias Zöller am Sonntagvormittag auf den Weg zu den Kindern“, heißt es in einem Bericht zu der besonderen Aktion. Mit „Tatütata“ und Blaulicht fuhr der Nikolaus bei den Familien vor und überraschte die Kleinen. Bei einem Besuch wurden Lieder gesungen und Gedichte vorgetragen. Der Nikolaus las aus seinem großen goldenen Buch vor – Gutes aber auch nicht so Gutes. Die Mädchen und Jungen versprachen daraufhin Besserung bis nächstes Jahr und bekamen alle ein kleines Geschenk vom Nikolaus überreicht.

„Glücklich und mit leuchtenden Augen verließ der Nikolaus mit seinen Helfern schließlich die Kinder, um zu den nächsten zu fahren“, teilt die Löschgruppe Herweg mit.

Nach gut drei Stunden kam der Nikolaus mit seinen zwei Helfern zurück am Gerätehaus auf’m Herweg an. „Die Kammeraden der Löschgruppe Herweg bedanken sich sehr bei dem großen Roten für seinen Einsatz“, heißt es in der Pressemitteilung.

