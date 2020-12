Kolpingsfamilie und Gotteshütte in Hückeswagen : Kolpingsfamilie spendet Kamelle an die Gotteshütte

Hückeswagen Etwa 100 Kilogramm Kamelle wechselten statt an Rosenmontag schon jetzt im Advent den Besitzer. Gestiftet wurden sie dem Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte für die Kinder und Jugendlichen.

Printen, Marzipankartoffeln, Schoko-Nikoläuse – wer denkt da zwei Wochen vor Weihnachten an Kamelle? Die Kolpingsfamilie tut das jedenfalls, und das aus einem einem einleuchtenden Grund: Der Karneval fällt ja bekanntlich auch in Hückeswagen in der gewohnten Art und Weise im kommenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus. Was also tun mit den jetzt schon eingelagerten Kamellevorräten? Vor dieser Frage stand in den vergangenen Wochen die Kolpingsfamilie, die seit mehr als 50 Jahren den „Rä-Te-Ma-Teng“, Hückeswagens Kinder-Rosenmontagszug, veranstaltet.