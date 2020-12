Vorfall in Neuss Norf : Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Norf Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19.45 Uhr, und Mittwochmorgen, 3.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Bahnstraße in Norf verschafft.

(NGZ) Nach Angaben der Polizei entkamen die Einbrecher unerkannt mit Wechselgeld, bevor der Inhaber die Tat in den frühen Morgenstunden feststellte und die Polizei rief. Die Kripo sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden erbeten über die Telefonnummer 02131 3000.

