Betriebsausschuss in Hückeswagen : Stadt soll Kanalsanierung für 2021 ausschreiben und vergeben

Hückeswagen Jedes Jahr wird ein Teil des Kanalnetzes mit einer Kamera befahren, um den Zustand des Kanalnetzes zu überprüfen. Daraus entsteht dann ein Sanierungskonzept.

Im kommenden Jahr soll die Kanalsanierung in der Schloss-Stadt ausgeschrieben und vergeben werden. Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres könnten die Maßnahmen dann durchgeführt werden. Der zuständige Fachausschuss hat sich jetzt mit dem Thema befasst. Demnach wird jedes Jahr ein Teil des Kanalnetzes mit der Kamera befahren, um den Zustand des Kanalnetzes zu überprüfen. Die Ergebnisse werden in einem Sanierungskonzept ausgewertet. Daraus entsteht dann die Ausführungsplanung mit anschließendem Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung. Da steht dann schlussendlich alles drin, was gemacht werden soll. Erst mit dieser Übersicht aller zu erbringenden Leistungen kann eine Schätzung der Kosten erfolgen, die aber nur eine Annahme sein kann, weil nach Angaben der Stadtverwaltung vorher nicht abzusehen ist, in welcher Höhe die Sanierungsleistungen dann von den Firmen auch tatsächlich angeboten werden. Die Leistungen werden durch ein Ingenieur-Büro erbracht. Die Arbeiten in der Schloss-Stadt sollen im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben werden. Laut Hauptsatzung der Stadt ist die Verwaltung aber verpflichtet, sich bei Auftragsvergaben mit einem Volumen von mehr als 75.000 Euro einen vorherigen Beschluss des Rates oder des zuständigen Ausschusses einzuholen. Finanziell haben die Maßnahme natürlich Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Ein Teil der Maßnahme besteht aus der sogenannten Inlinersanierung: Hier wird ein Rohr im Rohr über eine komplette Haltung (von Schacht zu Schacht) hergestellt. Im Vermögensplan stehen 300.000 Euro zur Verfügung. Sollte das Geld nicht reichen, werden zusätzliche Mittel aus anderen Konten im Vermögensplan abgerufen, teilt die Verwaltung mit.