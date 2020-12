Hückeswagener Ortsteil Vormwald : Gemeinschaft im Schatten des Windrads

Fast alle Anwohner von Vormwald auf einem Bild (v.l.): Peter und Svenja Gruhn, Silvia Faenger-Gruhn, Yvonne und Wilfried Reinecke, Marlies und Armin Ludwig, Barbara und Lars Rohleder, Tim Husmann und Jörg Walder. Der Bauernhof von Jörg Walder sowie das große Windrad im Hintergrund prägen das Ortsbild. Foto: Heike Karsten

Vormwald Nur wenige Menschen verirren sich in die Ortschaft Vormwald. Die zwölf Anwohner genießen die ländliche Idylle.

Es ist nicht einfach, die Anfahrt zur Ortschaft Vormwald zu erklären. Zu versteckt liegt die kleine Hofschaft hinter Hügeln und Wiesen im nördlichen Hückeswagen nahe Radevormwald und oberhalb des Wiebachtals. Früher markierte die prächtige Esche die Abzweigung, seit 2001 ist es das große Windrad, das sich in Vormwald dreht und seinen Schlagschatten teilweise bis ins benachbarte Niederbeck wirft.

Lediglich vier Wohnhäuser und der große Milchviehbetrieb der Familie Walder gibt es in der Ortschaft. Früher waren es noch drei Vollerwerbshöfe, die von den Familien Walder, Reinecke und Faenger bewirtschaftet wurden. Die Familie Walder ist am längsten mit der Hofschaft verknüpft. 1481 wurde der Ort das erste Mal in einer Spendenliste für den Marienaltar der Hückeswagener Kirche urkundlich erwähnt. Auch zwei Vorfahren der Familie Walder zählten damals zu den Spendern.

Info Windrad fast so hoch wie der Kölner Dom Installation 2001 wurde die erste Windradanlage in Vormwald installiert. Sie erzeugte pro Jahr bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunde Strom.



Austausch 2013 wurde das Windrad durch ein 149 Meter großes und damit 50 Meter höheres Windrad ersetzt. Es kommt auf einen jährlichen Energieertrag von etwa vier Millionen Kilowattstunden.



Hersteller Die Firma Enercon mit Sitz im ostfriesischen Aurich ist der größte Hersteller von Windkraftanlagen in Deutschland. Hier steht das größte Produktionswerk.

Die Mutter von Anwohner Wilfried Reinecke war ebenso eine geborene Walder, ihr Bruder Hugo Walder war Landwirt in Vormwald. „Bei ihm gab es immer die besten Süßigkeiten“, erinnert sich Nachbarin Silvia Faenger-Gruhn an ihre Kindheit in Vormwald. Besondere Freude kam auf, wenn der Tuffi-Verkaufswagen die Erzeuger in Vormwald mit verbilligten Milchprodukten belieferte. „Das war besonders für uns Kinder eine tolle Sache“, fügt Wilfried Reinecke hinzu. Die damaligen Kinder, die heute um die 50 Jahre alt sind, erinnern sich an lustige Schlitten- und Skifahrten, bei denen die Skibretter, zu denen es keine passenden Schuhe gab, auch schon mal den Hang hinunter bis ins Wiebachtal rutschten. Klingelmäuschen zählte zu den lustigen Streichen der Dorfjugend. „Aber jeder wusste, wer es war, denn so viele Kinder gab es hier nicht“, berichten Silvia Faenger-Gruhn und ihre Tochter Svenja lachend.

Das kleine Ortsschild weist Besuchern den Weg. Foto: Heike Karsten

Svenja Gruhn erinnert sich noch an den Weg zur Schulbushaltestelle in Herweg, den sie in der dunklen Jahreszeit mit einer Taschenlampe zurücklegen musste. Straßenlaternen gibt es bis heute nicht in Vormwald, ebenso keinen städtischen Winterdienst.

Ein Schicksalsschlag erlitt Junggeselle Hugo Walder, als er 1982 vom Dach seines Hauses fiel und sich beide Arme und Beine brach. „Das bedeutete gleichzeitig das Ende des Hofes“, sagt dessen Neffe Wilfried Reinecke. Seine Eltern übernahmen den Hof 1985 und sanierten das alte Fachwerkhaus von Grund auf. Nur der Keller ist noch im Originalzustand von 1650. 2007 übernahm Wilfried Reinecke den Hof, der in der Schloss-Stadt durch seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr bekannt ist. Der 49-Jährige lebt heute mit seiner Ehefrau Yvonne und einer munteren Schar Hühnern in dem Haus seiner Vorfahren. Dorfälteste ist die 83-jährige Ingrid Faenger. Die jüngsten „Immigranten“ in Vormwald sind Barbara und Lars Rohleder und ihre Eltern beziehungsweise Schwiegereltern Armin und Marlies Ludwig, die seit September ein Haus der Familie Walder gemietet haben. „Wir kommen aus Wuppertal und haben gezielt nach etwas Ländlichem gesucht, da wir die Natur lieben“, sagt Lars Rohleder. Als leidenschaftlicher Motorradfahrer kennt der ehemalige Wuppertaler zwar die Region, „Vormwald kannte ich allerdings nicht“, fügt er lachend hinzu. In der Woche ihres Einzugs wurden die beiden Ehepaare gleich mit in die Traditionen der Dorfgemeinschaft einbezogen und zur jährlichen Dorfgrillparty eingeladen. „Es gibt hier auch ein gemeinsames Osterfeuer, bei dem Jeder mithilft und seinen Gartenschnitt beisteuert“, sagt Wilfried Reinecke.

Das Ortsbild wird neben dem Windrad ebenso durch den großen Milchviehbetrieb von Jörg Walder geprägt. 120 Milchkühe, 60 Jungtiere aus eigener Nachzucht, mehrere Katzen und zwei Hunde leben auf dem Hof. 130 Hektar Land bewirtschaftet der staatlich geprüfte Landwirt - hauptsächlich zur Futtergewinnung für die Tiere. Stiefsohn Tim Husmann (22) steuert als gelernter Landmaschinenmechatroniker und künftiger Meister in die gleiche Richtung.

Da Vormwald in einer Sackgasse liegt, kommen selten Fremde in die Ortschaft. Lediglich ein Wanderweg (A2) führt durch den Ort. Auf der Suche nach einer Abkürzung würden die Wanderer auch des Öfteren durch die Gärten und über die Terrassen der Anwohner laufen. „Eine Wandergruppe wollte sogar, dass wir die Rinder einsperren, aus Angst, von ihnen gebissen zu werden“, erinnert sich Wilfried Reinecke an diesen außergewöhnlichen Wunsch.