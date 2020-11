Einbruch in Kaarst-Vorst : Unbekannte Täter entkommen mit Schmuck

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Vorst (NGZ) In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wattmannstraße in Vorst ist es am Sonntag in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ersten Erkenntnissen nach haben die bislang unbekannten Täter zunächst vergeblich versucht, die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Anschließend kletterten die Täter offensichtlich über einen Zaun der Tiefgarageneinfahrt und gelangten so in den rückwärtigen Bereich der Erdgeschosswohnung. Dort hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf und entwendeten Schmuck aus der Wohnung.

Die Polizei fragt nun: Wer hat zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 02131 3000 beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss zu melden.

(NGZ)