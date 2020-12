Katholische Frauen in Hückeswagen : kfd-Frauen feiern Adventsandacht

Die adventliche Andacht der katholischen Frauen fand dieses Mal in der Pfarrkirche statt. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Statt im Gemeindehaus an der Weierbachstraße fand die Andacht aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt statt.

Eigentlich feiern die Hückeswagener katholischen Frauen den Advent immer mit einer Andacht im Gemeindehaus an der Weierbachstraße. „Das ist immer feierlich, aber mit dem Kaffeetrinken auch gemütlich. Das muss in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Daher haben wir uns entschieden, die Andacht in die Kirche zu verlegen“, sagte die kfd-Vorsitzende Beate Knecht am Freitagnachmittag. Knapp 20 Teilnehmer verteilten sich in der großen Pfarrkirche coronakonform. „Wir hören jetzt nachdenkliche Texte und Musik von der Orgel – aber wir werden dazu nicht singen“, sagte Beate Knecht weiter. Und in der Tat – der meditative Impuls zum Spiel von Hans-Peter Arnold erzeugte eine sehr feierliche Atmosphäre, die von den brennenden Kerzen und der stimmungsvoll beleuchteten Krippe verstärkt wurde.

In diesem Corona-Jahr sei alles anders, sagte Beate Knecht. „Die Vereinsarbeit ist, selbst im Vorstand, im Moment wirklich relativ weit weg. Die üblichen Tätigkeiten – etwa die Kassenführung – sind ja auch weiterhin zu erledigen. Aber man ertappt sich durchaus dabei, dass man merkt: Oh, das muss ich ja auch noch erledigen“, sagte die kfd-Chefin. Das sei allerdings weit weniger schlimm, als die Tatsache, dass der Austausch untereinander komplett fehle. „Wir haben im September einmal versucht, ein Treffen abzuhalten – aber das war nicht praktikabel“, sagte Beate Knecht. So hätten etwa die Abstände nicht eingehalten werden können. Der Kreis junger Frauen sei zwar über WhatsApp in zumindest virtuellem Kontakt. Das sei für die älteren Frauen aber keine wirkliche Option, sagte die Vorsitzende. „Da ist der einzige Kontakt das monatliche Heft und die dort beiliegenden Briefe.“

Weil die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht absehbar seien, hätten die katholischen Frauen auch kein Jahresprogramm erstellt. „Das erschien uns nicht sinnvoll. Dann plant man alles und muss es doch wieder über den Haufen werfen“, sagte Beate Knecht. Als Alternative werde man jeden Monat mit dem Monatsheft ein Monatsprogramm mit den möglichen Veranstaltungen verteilen. „Wir müssen da einfach auch noch eine Weile flexibel bleiben.“