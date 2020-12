Kirchengemeinde in Hückeswagen : Begeistertes Singen im Nieselregen

Weihnachtssingen der Ev. Kirchengemeinde bei der Familie Seewald Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Das Balkonsingen im Advent, organisiert Kantorin Inga Kuhnert, kommt gut an. „Viele Menschen sind wegen Corona einsam und zurückhaltend – gerade jetzt in der dunklen Zeit ist es da doch schön, wenn wir so ein bisschen Kontakt halten kann“, sagt Teilnehmerin Melanie Seewald.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Wetter war nun nicht besonders einladend, als sich am Freitagabend rund 15 Anwohner an der Ringstraße zum zweiten Balkonsingen im Advent trafen. Aufgerufen hatte dazu die Evangelische Kirchengemeinde, namentlich Kantorin Inga Kuhnert. Schon im Frühjahr, als wegen der Corona-Pandemie das öffentliche Leben weitgehend ruhte, hatte die Evangelische Kirche in Deutschland das Balkonsingen ins Leben gerufen – mit eifriger Beteiligung der Menschen in der Schloss-Stadt.

Zum Advent, der genau wie Weihnachten auch, unter dem Einfluss des Virus nur marginal gefeiert werden kann, hatte Inga Kuhnert nun erneut zum gemeinsamen Singen in den Straßen aufgerufen –an den vier Freitagen im Advent, immer um 19 Uhr. Mit dabei waren auch Menschen an der Ringstraße, darunter die Familie Seewald. „Wir sind durch Frau Kuhnerts Aufruf aufmerksam auf die Aktion geworden und wollten daran teilnehmen. Viele Menschen sind wegen Corona einsam und zurückhaltend – gerade jetzt in der dunklen Zeit ist es da doch schön, wenn wir so ein bisschen Kontakt halten kann“, sagte Melanie Seewald. Und tatsächlich – die Menschen begrüßten sich fröhlich, standen im nötigen Abstand zueinander und hielten brennende Kerzen in den Händen. „Mit dem Licht wird es nett und heimelig, das können wir doch jetzt alle brauchen“, sagte Marco Seewald. Er ergänzte: „Wir singen sonst auch im Kirchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde – da ist ja nun auch seit bald einem Jahr Pause. Dabei haben wir einfach Spaß am Singen!“

Unterstützt wurden die Sänger, die mit kräftigen Stimmen bekannte Advents- und Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“ oder „Alle Jahre wieder“ auf dem Höchsten klingen ließen, auch von einem jungen Mann an der Trompete. Den Notenständer hatte er sich kurzerhand unter einen Sonnenschirm gestellt, damit die Noten nicht nass wurden.

Es tat tatsächlich gut, die gemeinsam gesungenen Lieder in der kalten, regnerischen und dunklen Nacht zu hören, hieß es auf dem Höchsten. Das Gefühl des Zusammenseins trotz der Krise vermittelte den Anwesenden ganz offensichtlich ein gutes Gefühl – ein Gefühl der Hoffnung. „Außerdem schaffen wir auf diese Weise vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich sein Haus nicht zu verlassen traut, ein bisschen schöne Adventsstimmung“, sagte Melanie Seewald. Für sie und ihren Mann stand nach diesem Abend auf jeden Fall eines fest: „Wir sind auch am nächsten Freitag wieder mit dabei.“